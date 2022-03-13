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ФОТО. Абрамович хитрым образом спрятал свою яхту от санкций

139-метровую яхту Solaris перегнали из Барселоны (Испания) в Тиват (Черногория)

  • 13.03.2022 07:35
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ФОТО. Абрамович хитрым образом спрятал свою яхту от санкций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский бизнесмен Роман Абрамович хитрым образом спас свою яхту от санкций.

139-метровую яхту Solaris Абрамовича перегнали из порта Барселоны (Испании) в Тиват (Черногория).

Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.

Ранее Абрамович попал под санкции Британии из-за войны рф против Украины. Бизнесмен собрался продать английский футбольный клуб «Челси», но и с этим возникли серьезные сложности.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

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