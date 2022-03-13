ФОТО. Абрамович хитрым образом спрятал свою яхту от санкций

Российский бизнесмен Роман Абрамович хитрым образом спас свою яхту от санкций.
139-метровую яхту Solaris Абрамовича перегнали из порта Барселоны (Испании) в Тиват (Черногория).
Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.
Ранее Абрамович попал под санкции Британии из-за войны рф против Украины. Бизнесмен собрался продать английский футбольный клуб «Челси», но и с этим возникли серьезные сложности.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.