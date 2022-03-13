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Победа после простоя. Монфис вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Француз одержал победу в двух сетах

  • 13.03.2022 02:23
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  • 1 комментарий
Победа после простоя. Монфис вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе французский теннисист Гаэль Монфис (№28 АТР) обыграл серба Филипа Крайиновича (№40 АТР).

Отметим, что муж Элины Свитолиной не выходил на корт с начала февраля, когда в первом круге турнира в Монпелье проиграл шведу Микаэлю Имеру.

Филип Крайинович – Гаэль Монфис – 3:6, 4:6

Напомним, ранее Элина Свитолина в трех сетах уступила британке Хэрриет Дарт.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra, 13.03.2022 02:29
    0
    Монфис накажи рашиста, мы все очень просим!
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