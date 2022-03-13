Победа после простоя. Монфис вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе французский теннисист Гаэль Монфис (№28 АТР) обыграл серба Филипа Крайиновича (№40 АТР).
Отметим, что муж Элины Свитолиной не выходил на корт с начала февраля, когда в первом круге турнира в Монпелье проиграл шведу Микаэлю Имеру.
Филип Крайинович – Гаэль Монфис – 3:6, 4:6
Напомним, ранее Элина Свитолина в трех сетах уступила британке Хэрриет Дарт.
Источник — Sport.ua
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