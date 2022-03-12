Костюк завершила борьбу в Индиан-Уэллс, проиграв Мертенс

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Во втором круге украинка проиграла бельгийке Элизе Мертенс (№23 WTA).



Индиан-Уэллс. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 2:6, 1:6



Костюк сыграла 31-ю встречу против соперниц из топ-50, это было 18-е поражение.



В следующем раунде Мертенс сразится против Дарьи Савиль (№409 WTA) или Онс Жабер (№10 WTA).