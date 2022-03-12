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Костюк завершила борьбу в Индиан-Уэллс, проиграв Мертенс

Украинка не смогла одолеть 20-ю сеяную

  • 12.03.2022 22:16
  • 719 просмотров
  • 5 комментариев
Костюк завершила борьбу в Индиан-Уэллс, проиграв Мертенс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Во втором круге украинка проиграла бельгийке Элизе Мертенс (№23 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 2:6, 1:6
 
Костюк сыграла 31-ю встречу против соперниц из топ-50, это было 18-е поражение.
 
В следующем раунде Мертенс сразится против Дарьи Савиль (№409 WTA) или Онс Жабер (№10 WTA). 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад, 12.03.2022 22:27
    +1
    Misha-101, 12.03.2022 22:21
    Трудно показывать игру в данный момент. Голова явно не о теннисе думает 🇺🇦
    так в неї зараз і техніка і фізика ніяка,таке враження.що не трєнується!В такі важкі часи треба тренуватися с подвійною єнергією,щоб приносити людям.хоч якусь радість і цим допомогати пережити цю нелегку годину.І це відносится не тількі до Марти
    Ссылка
    Spectra, 12.03.2022 22:41 (изменен)
    0
    Худшая игра Марты, за этот сезон, может и правда щас не до тенниса ей, каждый мяч в сетку, подачи нет, ошибок море. Будем верить что к Майами все наладиться. PS Надеюсь что Марта хоть половину призовых отправить в армию.
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    kollekciy, 12.03.2022 22:31
    0
    Мертенс нічого не показала, але Марті зараз таки не до тенісу. Такої якості її гри, я ни бачив з часів Брічека.
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    Sinichkin, 12.03.2022 22:31
    0
    Просто жах, гра ніяка, таке відчуття що Марта здала гру
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    online
    Misha-101, 12.03.2022 22:21
    0
    Трудно показывать игру в данный момент. Голова явно не о теннисе думает 🇺🇦
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