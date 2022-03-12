Костюк завершила борьбу в Индиан-Уэллс, проиграв Мертенс

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором круге украинка проиграла бельгийке Элизе Мертенс (№23 WTA).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 2:6, 1:6
Костюк сыграла 31-ю встречу против соперниц из топ-50, это было 18-е поражение.
В следующем раунде Мертенс сразится против Дарьи Савиль (№409 WTA) или Онс Жабер (№10 WTA).
Источник — Sport.ua
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