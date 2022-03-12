Бундеслига. Бавария снова теряет очки и дает шанс Боруссии Д

Бавария второй тур кряду теряет очки. Мюнхенская команда снова сыграла вничью - на сей раз с Хоффенхаймом.
Команда опережает Боруссию Дортмунд на 10 очков, но у дортмундцев два матча в запасе.
Чемпионат Германии. 26-й тур
Хоффенхайм - Бавария 1:1
Голы: Баумгартнер, 32 - Левандовски, 45
Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Голы: Грифо, 7, 44, Петерсен, 87 - Крузе, 52, Арнольд, 84
Унион - Штутгарт 1:1
Голы: Авоний, 41 - Каладжич, 90
Боруссия М - Герта 2:0
Голы: Плеа, 24, Гинтер, 59
Источник — Sport.ua
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