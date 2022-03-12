И так у них все. Андронов высмеял Лукашенко за позорную ложь

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал позорную ложь старого маразматика Александра Лукашенко.



Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его отец умер во время Второй мировой войны, хотя сам Лукашенко родился лишь в 1954 году.



«И так у них все, понимаете?», – написал Андронов.