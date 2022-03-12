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И так у них все. Андронов высмеял Лукашенко за позорную ложь

Известный комментатор – о манипуляциях

  • 12.03.2022 22:04
  • 2497 просмотров
  • 2 комментария
И так у них все. Андронов высмеял Лукашенко за позорную ложь
© screenshot

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал позорную ложь старого маразматика Александра Лукашенко.
 
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его отец умер во время Второй мировой войны, хотя сам Лукашенко родился лишь в 1954 году.
 
«И так у них все, понимаете?», – написал Андронов.

Источник — Facebook

(25 голосов)

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Комментарии
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    Милчел Авек, 12.03.2022 22:22
    +4
    " Внук подходит к дедушке и спрашивает:
    - Дедушка, дедушка, расскажи мне про войну!
    - Однажды, внучек, окружили меня фашисты, поймали меня и говорят: "Выбирай, либо мы насилуем тебя всей дивизией , либо расстреляем!"...
    - И что ты выбрал, дедушка?
    - Расстреляли меня, внучек, расстреляли..."
    Так это не анекдот, оказывается.
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    Maxcrimea10, 12.03.2022 22:33
    +3
    У него Вторая Мировая не закончилась еще просто)
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