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ФОТО. Фанаты Динамо Загреб ярко поддержали Украину в матче с Хайдуком

Уже не в первый раз

  • 12.03.2022 21:01
  • 1756 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Фанаты Динамо Загреб ярко поддержали Украину в матче с Хайдуком
© twitter

Во время матча 27-го тура чемпионата Хорватии фанаты «Динамо» Загреб вывесили баннер «Слава Украине. Героям слава», а также окрасили гостевой сектор в сине-желтые цвета.
 
Отметим, что «Динамо» играло в гостях у «Хайдука», встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nevermore, 12.03.2022 21:36
    +2
    респект!
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    online
    Богдан Саженко, 12.03.2022 21:41
    0
    суперово.
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