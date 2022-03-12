ФОТО. Фанаты Динамо Загреб ярко поддержали Украину в матче с Хайдуком

Во время матча 27-го тура чемпионата Хорватии фанаты «Динамо» Загреб вывесили баннер «Слава Украине. Героям слава», а также окрасили гостевой сектор в сине-желтые цвета.
Отметим, что «Динамо» играло в гостях у «Хайдука», встреча завершилась со счетом 0:0.
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Источник — Twitter
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