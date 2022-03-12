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Две украинки заявились на грунтовый турнир в Чарльстоне

Еще две находятся в альтернативном списке

  • 12.03.2022 19:59
  • 470 просмотров
  • 3 комментария
Две украинки заявились на грунтовый турнир в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина заявились в основу грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), который состоится с 4 по 10 апреля.
 
Отметим, что в заявке отсутствует Марта Костюк, которая могла бы пройти в основную сетку по рейтингу. 
 
В альтернативном списке присутствуют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.
 
Параллельно с этим турниром состоятся соревнования WTA 250 в Боготе (Колумбия).
 
15-16 апреля женской сборной Украины предстоит встреча с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 12.03.2022 20:10
    +1
    Александр Ад, 12.03.2022 20:09
    Цуренко?Покі зовсім не зляже?Тіпун мені на язик
    Она ещё с Майами не снялась.
    Ссылка
    Spectra, 12.03.2022 20:09
    +1
    А Марта засранка, вылетит же быстро в Майами, могла ещё на грунте поиграть 500, это пока сильный состав, к тому времени как минимум половина снимется.
    Ссылка
    Александр Ад, 12.03.2022 20:09
    0
    Цуренко?Покі зовсім не зляже?Тіпун мені на язик
    Ссылка
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