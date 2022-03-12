Две украинки заявились на грунтовый турнир в Чарльстоне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина заявились в основу грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), который состоится с 4 по 10 апреля.



Отметим, что в заявке отсутствует Марта Костюк, которая могла бы пройти в основную сетку по рейтингу.



В альтернативном списке присутствуют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.



Параллельно с этим турниром состоятся соревнования WTA 250 в Боготе (Колумбия).



15-16 апреля женской сборной Украины предстоит встреча с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.