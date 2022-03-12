Две украинки заявились на грунтовый турнир в Чарльстоне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина заявились в основу грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), который состоится с 4 по 10 апреля.
Отметим, что в заявке отсутствует Марта Костюк, которая могла бы пройти в основную сетку по рейтингу.
В альтернативном списке присутствуют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.
Параллельно с этим турниром состоятся соревнования WTA 250 в Боготе (Колумбия).
15-16 апреля женской сборной Украины предстоит встреча с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Источник — Twitter
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