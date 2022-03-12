УЕФА выделил 1 млн евро помощи украинским детям, пострадавшим из-за войны

Благотворительный фонд УЕФА выделил 1 млн евро в качестве помощи украинским детям, пострадавшим из-за вторжения России.



Члены попечительского совета Детского фонда УЕФА и его председатель Александер Чеферин приняли решение о выделении средств на помощь детям, которые сейчас находятся в Украине, и детям-беженцам в соседних странах. Эти средства будут направлены на финансирование инициатив ассоциаций-членов УЕФА и благотворительных организаций, направленных на защиту прав детей.



Кроме того, Детский фонд УЕФА выделил 100 000 евро для предоставления неотложной помощи украинским детям и беженцам в Молдове. Эти деньги будут предоставлены Футбольной ассоциации Молдовы, которая уже сотрудничает с местными гуманитарными организациями для оказания помощи украинским детям-беженцам, прибывающим в страну.



Часть этих средств будет использована для обеспечения детских больниц Украины лекарствами и расходными материалами.