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УЕФА выделил 1 млн евро помощи украинским детям, пострадавшим из-за войны

100 000 евро дополнительно предоставлены Футбольной ассоциации Молдовы

  • 12.03.2022 19:24
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УЕФА выделил 1 млн евро помощи украинским детям, пострадавшим из-за войны
© УЕФА

Благотворительный фонд УЕФА выделил 1 млн евро в качестве помощи украинским детям, пострадавшим из-за вторжения России.
 
Члены попечительского совета Детского фонда УЕФА и его председатель Александер Чеферин приняли решение о выделении средств на помощь детям, которые сейчас находятся в Украине, и детям-беженцам в соседних странах. Эти средства будут направлены на финансирование инициатив ассоциаций-членов УЕФА и благотворительных организаций, направленных на защиту прав детей.
 
Кроме того, Детский фонд УЕФА выделил 100 000 евро для предоставления неотложной помощи украинским детям и беженцам в Молдове. Эти деньги будут предоставлены Футбольной ассоциации Молдовы, которая уже сотрудничает с местными гуманитарными организациями для оказания помощи украинским детям-беженцам, прибывающим в страну.
 
Часть этих средств будет использована для обеспечения детских больниц Украины лекарствами и расходными материалами.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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