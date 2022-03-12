ВИДЕО. ДИНАМО КИЕВ: «Остановим рашизм – спасем мир!»

Война в Украине - это больше, чем просто война за нашу независимость. Это защита от новой идейной болезни, способной уничтожить весь мир!
Источник — Sport.ua
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Война в Украине - это больше, чем просто война за нашу независимость. Это защита от новой идейной болезни, способной уничтожить весь мир!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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