Российские оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера Ивана Беккера. Подробности инцидента неизвестны.

Также сообщается, что при обстреле Харькова бывший украинский арбитр Александр Кран получил тяжелое ранение. Он находится в реанимации. Кран работал на матчах чемпионата Украины в конце 90-х и в начале нулевых. До недавнего времени он был наблюдателем арбитража в УПЛ.

По информации источника, УАФ получил средства от УЕФА и ФИФА в том числе на поддержку украинских рефери и их семей.

Как удалось узнать Sport.ua, информация о том, что президент УАФ Андрей Павелко находится за границей, не соответствует действительности.

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находится в Италии.