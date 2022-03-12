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Оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера

Также тяжелое ранение получил еще один украинский экс-арбитр

  • 12.03.2022 18:28
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Оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера
© Павел Кубанов. Андрей Павелко и Лучано Лучи

Российские оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера Ивана Беккера. Подробности инцидента неизвестны.

Также сообщается, что при обстреле Харькова бывший украинский арбитр Александр Кран получил тяжелое ранение. Он находится в реанимации. Кран работал на матчах чемпионата Украины в конце 90-х и в начале нулевых. До недавнего времени он был наблюдателем арбитража в УПЛ.

По информации источника, УАФ получил средства от УЕФА и ФИФА в том числе на поддержку украинских рефери и их семей.

Как удалось узнать Sport.ua, информация о том, что президент УАФ Андрей Павелко находится за границей, не соответствует действительности.

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находится в Италии.

Источник — UA-Football

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