Российские оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера Ивана Беккера. Подробности инцидента неизвестны.
Также сообщается, что при обстреле Харькова бывший украинский арбитр Александр Кран получил тяжелое ранение. Он находится в реанимации. Кран работал на матчах чемпионата Украины в конце 90-х и в начале нулевых. До недавнего времени он был наблюдателем арбитража в УПЛ.
По информации источника, УАФ получил средства от УЕФА и ФИФА в том числе на поддержку украинских рефери и их семей.
Как удалось узнать Sport.ua, информация о том, что президент УАФ Андрей Павелко находится за границей, не соответствует действительности.
Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находится в Италии.
Источник — UA-Football
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