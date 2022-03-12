Марта Костюк – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором круге украинка сразится против бельгийки Элизы Мертенс (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №9. Время начала матча – 21:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Савиль (№409 WTA) или Онс Жабер (№10 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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