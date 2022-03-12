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Марта Костюк – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 12.03.2022 17:59
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Во втором круге украинка сразится против бельгийки Элизы Мертенс (№23 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №9. Время начала матча – 21:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Савиль (№409 WTA) или Онс Жабер (№10 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 12.03.2022 18:06 (изменен)
    +2
    Марта, ты наша последняя надежда, порадуй мы очень просим. . Желающие заходим в наш телеграмм канал "Тенісні віруючі" https://t.me/tennis_believers.
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