Николай МАТВИЕНКО: «Помогает держаться только вера в украинскую армию»

Защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Николай Матвиенко рассказал об отношении к войне с Россией, необходимости помогать людям и гордости за свою страну

– Николай, уже две недели Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Где тебя застало начало войны? Какой была первая реакция и как воспринимаешь все происходящее?

– Как я воспринимаю происходящее? Сейчас помогает держаться только вера. Вера в украинскую армию! Эти две недели показали дух свободы, любовь, веру и единение нашего народа. 24 февраля мы проснулись, как и все киевляне, около 5 утра от взрывов. Первая реакция: это просто непонимание, в это не верилось. Мы с женой подошли к окну, ничего не видно было, но слышны были взрывы. И внутри – самое страшное чувство. Дочь спала, включил новости, начали собирать какие-то вещи... Вообще, просто паника, состояние ужасное. Спустились в паркинг. Ночь провели под землей, как и многие украинцы.

– Насколько внимательно следишь за всем, что происходит? Обсуждаете ситуацию с партнерами по команде?

– Сейчас утро, день, ночь проходят только в поиске информации, чтении новостей. Мы только и делаем, что говорим о войне и обсуждаем это. Мысли только об этом. Связь поддерживаем с ребятами: и теми, кто в Украине остался, и теми, кто уехал.

– Как проходят дни для тебя и твоей семьи?

– У нас отобрали наши дома, нашу жизнь. Как могут проходить эти дни? Только благодарю Бога, что мы просыпаемся каждый день. Не могу радоваться жизни, как прежде, вообще невозможно думать о чем-то, когда знаешь, что умирают дети, мирное население. Мы никогда уже не будем прежними. Это останется с нами навсегда.

– У себя в Instagram ты публиковал призывы исключить Россию из мирового спорта, закрыть небо над Украиной. Как еще сейчас известные люди, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?

– У кого есть финансовая возможность, тот, прежде всего, помогает людям, которые в данный момент в этом нуждаются: накормить стариков, купить медикаменты. Информационно – надо рассказывать правду, всеми способами достучаться до людей. Понятно, что многие из РФ сидят в «розовых очках», но многие уже осознают происходящее. А так, стараемся помогать всем, чем возможно. Понятно, что это и гуманитарная помощь ВСУ: эти мужики сейчас – просто герои! Я горжусь ими и благодарю каждого воина нашей страны! Потому что их поле боя – это ад. И они там защищают наши жизни и нашу землю.

– Какие слова ты хотел бы сказать всем украинцам в эти сложные дни?

– Война – тяжелое время для нашего народа. Но мы сейчас сильны и едины как никогда! Каждый готов прийти на помощь другому человеку – это очень важно. Не теряйте веру, не теряйте надежду. Победа и только победа! Слава Україні! З нами Бог! З нами ЗСУ!