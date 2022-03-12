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ОФИЦИАЛЬНО. Дубра перешел из Александрии в РФШ

Центрбек принял решение вернуться на родину

  • 12.03.2022 15:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Дубра перешел из Александрии в РФШ
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

31-летний латвийский центральный защитник «Александрии» Каспарс Дубра принял решение продолжить карьеру на родине.

О подписании долгосрочного контракта с Дуброй объявил рижский клуб РФШ. В его ряды Каспарс перебрался на правах свободного агента.

Дубра выступал за «Александрию» с августа 2019 года. Всего в его активе 67 матчей за «желто-черных», в которых он отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Источник — ФК РФШ

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