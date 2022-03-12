Челси предупредил, что может не завершить сезон из-за санкций

Руководство «Челси» предупредило, что команда может не завершить сезон из-за санкций, которые наложены на клуб.

Клуб ограничен по финансовым расходам, поэтому не всегда будет способен обеспечивать безопасность людей на стадионе, что может привести к закрытию трибун или отмене матчей.

Ранее владелец клуба Роман Абрамович пытался продать «Челси», но не успел это сделать до введения санкций, поэтому продажу на этот момент заморозили.