Челси предупредил, что может не завершить сезон из-за санкций

Руководство «Челси» предупредило, что команда может не завершить сезон из-за санкций, которые наложены на клуб.
Клуб ограничен по финансовым расходам, поэтому не всегда будет способен обеспечивать безопасность людей на стадионе, что может привести к закрытию трибун или отмене матчей.
Ранее владелец клуба Роман Абрамович пытался продать «Челси», но не успел это сделать до введения санкций, поэтому продажу на этот момент заморозили.
Источник — The Telegraph
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