ЛЕВЧЕНКО: «Появление российских футболистов в Нидерландах исключено»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможности появления российских футболистов в чемпионате Нидерландов.

– Ты можешь сейчас представить, что в голландской лиге может появится футболист из россии?

– Исключено. Каким бы он хорошим не был. Сейчас, когда говорят «политика вне спорта, а спорт вне политики» – конечно же, это чушь. Поэтому, никакого, на данный момент, российского футболиста не будет в голландской лиге.

– По сути, если появляется русский футболист - клуб подвергнут обструкции? Русский футболист - это токсичная история, которой никто не захочет заморать руки.

– Русский футболист, как и большинство русских людей, которые поддерживают Путина – это персона нон грата для людей в сфере влияния Голландии. На тех людей, которые сейчас каким-то образом пытаются выправить ситуацию, поддержать Путина, например, Валерий Ойф, который является президентом Витесса, оказывают огромное давление, чтобы он сказал, что он против войны. А это человек, который приближён к российским деньгам и олигархам, - сказал Левченко.