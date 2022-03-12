Крутых сразится за оба титула на турнире в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых пробился в финал грунтового 25-тысячника ITF в Анталье.



В полуфинальном матче украинец, посеянный под пятым номером, переиграл японца Юки Мотидзуки.



Анталья. Полуфинал

Алексей Крутых (Украина, 5) – Юки Мотидзуки (Япония) – 4:6, 7:6(6), 6:2



В матче за титул Алексей сыграет против лидера посева Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины.



Также Крутых сразится и за парный титул.