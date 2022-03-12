Крутых сразится за оба титула на турнире в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых пробился в финал грунтового 25-тысячника ITF в Анталье.
В полуфинальном матче украинец, посеянный под пятым номером, переиграл японца Юки Мотидзуки.
Анталья. Полуфинал
Алексей Крутых (Украина, 5) – Юки Мотидзуки (Япония) – 4:6, 7:6(6), 6:2
В матче за титул Алексей сыграет против лидера посева Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины.
Также Крутых сразится и за парный титул.
Источник — Sport.ua
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