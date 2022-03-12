ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне жаль Тухеля и футболистов Челси»

Роман Абрамович не успел продать «Челси» – правительство Великобритании внесло российского олигарха в санкционный список. Это значит, что все его активы в Британии заморожены, а вместе с ними и счета клуба.
Ситуацию прокомментировал тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.