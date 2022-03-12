УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Синхронный вылет. Киченок и Ястремские покинули парный разряд турнира в США

Украинские теннисистки прекратили выступления в Индиан-Уэллсе

  • 12.03.2022 08:23
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Синхронный вылет. Киченок и Ястремские покинули парный разряд турнира в США
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки выступили в парном разряде турнира в американском Индиан-Уэллсе. 

Даяна Ястремская вместе со своей 15-летней сестрой Иванной уступили в первом круге паре из Румынии Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску.

Еще одна украинка Людмила Киченко в паре с Елизаветой Остапенко уступила австралийке Сторм Сандерс и американке Кэролайн Доулхайд.

WTA Индиан-Уэллс. Парный разряд. Первый круг
Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс – Людмила Киченок / Елизавета Остапенко – 6:1, 4:6, 10:7

Даяна Ястремская / Иванна Ястремская – Ирина Бегу / Моника Никулеску – 1:6, 1:6

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kollekciy, 12.03.2022 08:58
    0
    Мені цікаво як Ястремські взагалі потрапили на такий турнір, в Іванни взагалі рейтингу не має. Он сестра Марти хоч на ITF грала в парі, треба Марті з сестрою спробувати зіграти в парі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности