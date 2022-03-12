Синхронный вылет. Киченок и Ястремские покинули парный разряд турнира в США

Украинские теннисистки выступили в парном разряде турнира в американском Индиан-Уэллсе.
Даяна Ястремская вместе со своей 15-летней сестрой Иванной уступили в первом круге паре из Румынии Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску.
Еще одна украинка Людмила Киченко в паре с Елизаветой Остапенко уступила австралийке Сторм Сандерс и американке Кэролайн Доулхайд.
WTA Индиан-Уэллс. Парный разряд. Первый круг
Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс – Людмила Киченок / Елизавета Остапенко – 6:1, 4:6, 10:7
Даяна Ястремская / Иванна Ястремская – Ирина Бегу / Моника Никулеску – 1:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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