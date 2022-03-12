Почетный член Немецкого футбольного союза, бывший канцлер Германии Герхард Шредер лишился этого статуса из-за его связей с президентом россии владимиром хуйлом путиным. С такой же инициативой выступила дортмундская «Боруссия». Федерация футбола Германии (DFB) в пятницу отозвала почетное членство бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его связей с путиным и крупными российскими группами.

«Нападение россии на Украину противоречит международному праву и, следовательно, несовместимо с нашими ценностями», ¬ заявил исполняющий обязанности президента DFB Райнер Кох немецкому информационному агентству SID.

В среду дортмундская «Боруссия» по тем же причинам лишила экс-канцлера титула почетного члена клуба.

77-летний Шредер является председателем совета директоров «Роснефти», ведущей российской нефтяной группы, и комитета акционеров «Северного потока - 2», российско-германского газопровода. Ожидается, что в июне он должен войти в состав наблюдательного совета российского «газпрома».