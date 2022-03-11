Хватило на сет. Калинина разгромно проиграла четвертой ракетке мира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором круге украинка уступила третьей сеяной польке Иге Свёнтек (№4 WTA).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 7:5, 0:6, 1:6
В следующем раунде Свёнтек сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№61 WTA) или Клары Таусон из Дании (№40 WTA).
Источник — Sport.ua
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Щодо финалу. Думаю, как мне кажется, финал Свитолина - Саккари будет. Есть ощущение. Что одна настроится, а для Саккари- хард идеален.
Щодо финалу. Думаю, как мне кажется, финал Свитолина - Саккари будет. Есть ощущение. Что одна настроится, а для Саккари- хард идеален.
Шахи - корисна річ, заспокоює. Щось на кшталт пасьянсу.
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