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Хватило на сет. Калинина разгромно проиграла четвертой ракетке мира

После выигрыша первой партии Ангелина не смогла навязать борьбу сопернице

  • 11.03.2022 23:11
  • 730 просмотров
  • 14 комментариев
Хватило на сет. Калинина разгромно проиграла четвертой ракетке мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Во втором круге украинка уступила третьей сеяной польке Иге Свёнтек (№4 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 7:5, 0:6, 1:6
 
В следующем раунде Свёнтек сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№61 WTA) или Клары Таусон из Дании (№40 WTA).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.03.2022 00:06
    +1
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:55
    Вовсе не машина. Молодая девочка, которая еще не получала травм. Времена машин прошли. Я помню игры Хингис, Селеш. Вот кто машины были. А сейчас, даже Барти и близко с ними не стоит. В 10-ке заслуженно лишь Барти, Саккари, Мугуруса и Бадоса. Остальные...
    Щодо финалу. Думаю, как мне кажется, финал Свитолина - Саккари будет. Есть ощущение. Что одна настроится, а для Саккари- хард идеален.
    Доброго вечора. Заходьте до нас в групу в телеграмі. Цікаво поспілкуватися з інтелектуальною персоною.
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.03.2022 00:05
    +1
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:52
    Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов О, супер А ви як почали вивчати?
    У Вас такі таланти. І я англійською, трішки займаюсь.
    Ссылка
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.03.2022 00:03
    +1
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:34
    І так, спеціально для Романа "Даяна, навчись приймати першу подачу!!!," і всіх учасників секти "Клуб «Тенісні віруючі" (посилання на правах реклами https://t.me/tennis_believers) пишу емоційний коментар: ну шо сказати Ангеліна в тих самих збідованих чорних шортах, шо і на АО (ми в секті дійшли висновку, що вони в неї таки одні) виграла перший сет: мучила, програвала подачу, тоді брала прийом, знову мучила, але таки взяла. А тоді Іга мишляла "так, не розумялем, цо то єст" і як взялась за Гелю, шо вся віра в українських вболівальників кудись випарувалась та й всьо. Фініта ля трагедія Найцікавішим було те, що польскі коментатори, переймались дуже Гелею: чому вона пропустила стільки турнірів, а ще більше, що про неї ніде нема інфи, виявляється, це бентежить не тільки нас
    Дякую!
    Ссылка
    Stelios Komnin, 12.03.2022 00:00
    +1
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:52
    Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов О, супер А ви як почали вивчати?
    Мабуть, з появою інтернету) Десь у середині 2000-х рр. почали проводити масово інтернет, тоді ще не було ніяких мереж, груп...Накачав багато книжок, серед яких були різні мови. У вільний час, вивчав грецьку й іспанську. Без спілкування з носіями важко підвищувати рівень й забувається багато. Проте, коли з кимось граю в шахи по сітці, (колумбійці, аргентинці, мексиканці...) інколи спілкуюся.
    Ссылка
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:55
    +1
    Spectra, 11.03.2022 23:52
    Ига, машина может и титул взять, а Геля боится играть против топов, поэтому будет им всегда проигрывать.
    Вовсе не машина. Молодая девочка, которая еще не получала травм. Времена машин прошли. Я помню игры Хингис, Селеш. Вот кто машины были. А сейчас, даже Барти и близко с ними не стоит. В 10-ке заслуженно лишь Барти, Саккари, Мугуруса и Бадоса. Остальные...
    Щодо финалу. Думаю, как мне кажется, финал Свитолина - Саккари будет. Есть ощущение. Что одна настроится, а для Саккари- хард идеален.
    Ссылка
    Spectra, 11.03.2022 23:52
    +1
    Ига, машина может и титул взять, а Геля боится играть против топов, поэтому будет им всегда проигрывать.
    Ссылка
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:41
    +1
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:34
    І так, спеціально для Романа "Даяна, навчись приймати першу подачу!!!," і всіх учасників секти "Клуб «Тенісні віруючі" (посилання на правах реклами https://t.me/tennis_believers) пишу емоційний коментар: ну шо сказати Ангеліна в тих самих збідованих чорних шортах, шо і на АО (ми в секті дійшли висновку, що вони в неї таки одні) виграла перший сет: мучила, програвала подачу, тоді брала прийом, знову мучила, але таки взяла. А тоді Іга мишляла "так, не розумялем, цо то єст" і як взялась за Гелю, шо вся віра в українських вболівальників кудись випарувалась та й всьо. Фініта ля трагедія Найцікавішим було те, що польскі коментатори, переймались дуже Гелею: чому вона пропустила стільки турнірів, а ще більше, що про неї ніде нема інфи, виявляється, це бентежить не тільки нас
    Добре знаєте польську? Як на мене, кожній з трьох (Костюк, Ястремська, Калініна) потрібний хороший тренер з Європи. Француз або іспанець. Калініной забракло фізики. У неї хороший зріст, але подача нікуди не годиться. Калініна більш нагадує Цуренко, у якої хороші форхенди, але це виглядає не цілістно.
    Ссылка
    Stelios Komnin, 12.03.2022 00:10
    0
    Oksana Karpevych, 12.03.2022 00:03
    В мене з іспанською була перерва на 8 років - забувається, сіла з репетитором повторювати, швидко відновилась Мій тато теж грає шахи А я до цього інтелектуального виду спорту не дійшла
    Тут ще й залежить до якої країни потрапите. Наприклад, літера "ельє" (-ll-) в Іспанії промовляється (йє), в Мексиці (льє), а в Аргентині (жє)... "Кальє, кайє, кажжє - вулиця". Якщо не плутаю. Таких особливостей діалекту багато по Латинській Америці. Тому інколи при спілкуванні не усе зрозуміло.
    Шахи - корисна річ, заспокоює. Щось на кшталт пасьянсу.
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    online
    Oksana Karpevych, 12.03.2022 00:08
    0
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 12.03.2022 00:05
    У Вас такі таланти. І я англійською, трішки займаюсь.
    О, супер
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 12.03.2022 00:03 (изменен)
    0
    Stelios Komnin, 12.03.2022 00:00
    Мабуть, з появою інтернету) Десь у середині 2000-х рр. почали проводити масово інтернет, тоді ще не було ніяких мереж, груп...Накачав багато книжок, серед яких були різні мови. У вільний час, вивчав грецьку й іспанську. Без спілкування з носіями важко підвищувати рівень й забувається багато. Проте, коли з кимось граю в шахи по сітці, (колумбійці, аргентинці, мексиканці...) інколи спілкуюся.
    В мене з іспанською була перерва на 8 років - забувається, сіла з репетитором повторювати, швидко відновилась Мій тато теж грає шахи А я до цього інтелектуального виду спорту не дійшла
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:52 (изменен)
    0
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:51
    А звідки іспанську знаєте? Почав вивчати її близько 15 років назад.
    Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов О, супер А ви як почали вивчати?
    Ссылка
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:51
    0
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:46
    Та ні, польську наразі вивчаю з репетитором . А викладаю англійську і іспанську Так, дуже хочеться, щоб дівчата мали хороших тренерів, які помогли би їм правильно використати свій потенціал і направлятись у вірне русло
    А звідки іспанську знаєте? Почав вивчати її близько 15 років назад.
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:46 (изменен)
    0
    Stelios Komnin, 11.03.2022 23:41
    Добре знаєте польську? Як на мене, кожній з трьох (Костюк, Ястремська, Калініна) потрібний хороший тренер з Європи. Француз або іспанець. Калініной забракло фізики. У неї хороший зріст, але подача нікуди не годиться. Калініна більш нагадує Цуренко, у якої хороші форхенди, але це виглядає не цілістно.
    Та ні, польську наразі вивчаю з репетитором . А викладаю англійську і іспанську Так, дуже хочеться, щоб дівчата мали хороших тренерів, які помогли би їм правильно використати свій потенціал і направлятись у вірне русло
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 11.03.2022 23:34 (изменен)
    0
    І так, спеціально для Романа "Даяна, навчись приймати першу подачу!!!," і всіх учасників секти "Клуб «Тенісні віруючі" (посилання на правах реклами https://t.me/tennis_believers) пишу емоційний коментар: ну шо сказати Ангеліна в тих самих збідованих чорних шортах, шо і на АО (ми в секті дійшли висновку, що вони в неї таки одні) виграла перший сет: мучила, програвала подачу, тоді брала прийом, знову мучила, але таки взяла. А тоді Іга мишляла "так, не розумялем, цо то єст" і як взялась за Гелю, шо вся віра в українських вболівальників кудись випарувалась та й всьо. Фініта ля трагедія Найцікавішим було те, що польскі коментатори, переймались дуже Гелею: чому вона пропустила стільки турнірів, а ще більше, що про неї ніде нема інфи, виявляється, це бентежить не тільки нас
    Ссылка
    Александр Ад, 11.03.2022 23:26
    0
    півтора місяця не грала Геля,но на жаль сил так і не набралася.С такою слабкою подачею на харді робити нема чого,а рухлівість взагалі була відсутня в 2,3 сетах.Розчарувала...
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