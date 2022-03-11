Элина Свитолина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором круге украинка сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании (№122 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – не ранее 01:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кайи Канепи (№63 WTA) или Белинды Бенчич (№25 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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