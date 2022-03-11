ВИДЕО. РАНГНИК – о последствиях войны и санкциях против Абрамовича

Роман Абрамович не успел продать «Челси» – правительство Великобритании внесло российского олигарха в санкционный список. Это значит, что все его активы в Британии заморожены, а вместе с ними и счета клуба. Ситуацию прокомментировал тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.