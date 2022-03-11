Ангелина Калинина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Во втором круге украинка сразится против третьей сеяной польки Иги Свёнтек (№4 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№61 WTA) или Клары Таусон из Дании (№40 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА