ОФИЦИАЛЬНО. Рух отправил французского хавбека в Израиль

ФК «Рух» объявил о переходе французского полузащитника Фредди Плюмана в израильский «Хапоэль» на правах аренды до конца сезон.
Плюман перебрался в Украину минувшей зимой.
Ранее ФИФА и УЕФА приостановили контракты легионеров в Украине, что позволяет менять команду вне трансферного окна.
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.