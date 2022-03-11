Марта КОСТЮК: «Никаких извинений от российских игроков. Это для меня шок»

Украинская теннисистка Марта Костюк удивлена тому, что российские игроки не готовы извиниться за поведение своего государства, которое напало на Украину.

«С начала войны я не была одна, со мной были люди. Я была в Монако, когда все началось. Моя лучшая подруга, Катя Завацкая, приехала ко мне, потому что я была сама. Мы помогаем друг другу, её родители также были там, еще моя команда, которая просто потрясающе меня поддерживала. И потом, когда я полетела сюда, у моей мамы получилось присоединиться ко мне».

«Я безумно благодарна, я даже не знаю кому, наверное, Богу, что это получилось сделать. Я еще никогда не чувствовала такого единения с моей страной, с украинцами, как сегодня. Мы все одна большая семья».

«А что касается Тура, то очень разочаровывает то, что ни один российский игрок не пришел, чтобы повидаться со мной. Никто из них не сказал, что они сожалеют о том, что их страна делает с моей. Один игрок прислал мне сообщение, с еще одним мы пообщались. Но никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает то, что происходит. Как по мне, так это шок».

«Не нужно быть вовлеченным в политику, чтобы вести себя по-человечески. Все знают, что происходит. Мне больно из-за этого. Мне больно каждый раз видеть российских игроков, когда я приезжаю на стадион. Их единственная проблема сейчас – это то, что они не могут перевести деньги. Вот об этом они разговаривают! Я считаю, что это неприемлемо. Почему российские теннисисты так себя ведут? У меня нет этому объяснений, я не знаю», - сказала Костюк в интервью Lequipe.