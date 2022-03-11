Президент УЕФА: «Правильно сделали, что разорвали контракт с Газпромом»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что организация правильно сделала, что разорвала выгодный контракт с Газпромом из-за войны России в Украине.
«Правильно сделали, что разорвали сделку с Газпромом. Это стоит нам денег, но погибают люди. Я каждый день общался с Андреем Павелко».
«И я предупредил Россию заранее, что так будет. Мы забрали у России финал ЛЧ, ввели спортивные санкции».
«Кроме того, пожертвовали деньги украинским детям и беженцам. Это то, что может сделать УЕФА», - сказал Чеферин.
Источник — Corriere della Sera
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