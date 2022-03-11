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УАФ вывозит молодых украинских игроков в Венгрию, Италию и другие страны

Юные игроки бегут от войны

  • 11.03.2022 15:52
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УАФ вывозит молодых украинских игроков в Венгрию, Италию и другие страны
© uaf.ua

УАФ информирует о том, что многие страны согласились принять молодых украинских футболистов из академий различных клубов.

Юные игроки «Динамо» (до 16 лет) отправились в Венгрию, а «Шахтера» - в Хорватию.

Кроме того, юношеские команды из других городов Украины принимают у себя Италия, Латвия и другие страны.

Многие из них будут размещены на базах ряда футбольных клубов, где смогут жить и продолжать тренироваться.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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