УАФ вывозит молодых украинских игроков в Венгрию, Италию и другие страны

УАФ информирует о том, что многие страны согласились принять молодых украинских футболистов из академий различных клубов.

Юные игроки «Динамо» (до 16 лет) отправились в Венгрию, а «Шахтера» - в Хорватию.

Кроме того, юношеские команды из других городов Украины принимают у себя Италия, Латвия и другие страны.

Многие из них будут размещены на базах ряда футбольных клубов, где смогут жить и продолжать тренироваться.