УАФ вывозит молодых украинских игроков в Венгрию, Италию и другие страны

УАФ информирует о том, что многие страны согласились принять молодых украинских футболистов из академий различных клубов.
Юные игроки «Динамо» (до 16 лет) отправились в Венгрию, а «Шахтера» - в Хорватию.
Кроме того, юношеские команды из других городов Украины принимают у себя Италия, Латвия и другие страны.
Многие из них будут размещены на базах ряда футбольных клубов, где смогут жить и продолжать тренироваться.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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