Расписание матчей с участием украинок в Индиан-Уэллс на 11 марта

11 марта украинские теннисистки продолжат выступления в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Расписание матчей с участием украинок



Корт №2 (первый запуск, 21:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша, 3)



Корт №4 (третий запуск, не ранее 01:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 12) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)



Корт №6 (третий запуск, 00:00 по Киеву*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия)



Корт №6 (пятый запуск, 03:00 по Киеву*)

Даяна Ястремская / Иванна Ястремская (Украина) – Ирина Кармелия Бегу / Моника Никулеску (Румыния)

*ориентировочное время

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