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Расписание матчей с участием украинок в Индиан-Уэллс на 11 марта

В пятницу по местному времени на корты выйдут пять представительниц Украины

  • 11.03.2022 14:20
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание матчей с участием украинок в Индиан-Уэллс на 11 марта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 марта украинские теннисистки продолжат выступления в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Корт №2 (первый запуск, 21:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша, 3)
 
Корт №4 (третий запуск, не ранее 01:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 12) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)
 
Корт №6 (третий запуск, 00:00 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия)
 
Корт №6 (пятый запуск, 03:00 по Киеву*)
Даяна Ястремская / Иванна Ястремская (Украина) – Ирина Кармелия Бегу / Моника Никулеску (Румыния)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 11.03.2022 14:55
    +1
    Ещё остались люди которые Элю будут ночью смотреть?
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