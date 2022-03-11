Расписание матчей с участием украинок в Индиан-Уэллс на 11 марта

11 марта украинские теннисистки продолжат выступления в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №2 (первый запуск, 21:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша, 3)
Корт №4 (третий запуск, не ранее 01:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 12) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)
Корт №6 (третий запуск, 00:00 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия)
Корт №6 (пятый запуск, 03:00 по Киеву*)
Даяна Ястремская / Иванна Ястремская (Украина) – Ирина Кармелия Бегу / Моника Никулеску (Румыния)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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