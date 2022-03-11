В Херсоне ушел из жизни экс-игрок Шахтера

Вчера в оккупированном российскими войсками Херсоне ушел из жизни бывший игрок донецкого «Шахтера» Владимир Роговский. Ему было 68 лет.

Роговский выступал за «Шахтер» в 1975 – 1982 годах. Суммарно на его счету 21 гол в 179 матчах за донецкий клуб.

Роговский известен тем, что является автором первого в истории гола «Шахтера» в еврокубках. Он забил его в сезоне 1976/1977 в матче Кубка УЕФА против берлинского «Динамо».