Футболка Довбика продана на аукционе за 100 тыс грн. Деньги направят ВСУ

Игрок сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик вместе с пабликом Zorya Londonds провел благотворительный аукцион. Форвард выставил на продажу свою футболку, в которой он забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020.

Лот был продан за 100 тысяч гривен. Вырученные деньги Довбик отправил Вооруженным силам Украины.