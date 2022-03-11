Индиан-Уэллс. Марта Костюк вышла во второй круг

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга Марта в трех сетах обыграла экс-украинку Марину Заневскую, представляющую Бельгию.
Индиан-Уэллс. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:7, 7:6, 7:5
В следующем раунде Костюк сразится против 20-й сеяной бельгийки Элизы Мертенс.
Источник — Sport.ua
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