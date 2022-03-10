АПЛ. Победы Челси и Вулверхэмптона

Сегодня состоялись четыре перенесенных матча АПЛ. «Вулверхэмптон» в перенесенном поединке 19-го тура дома разгромил «Уотфорд» - 4:0. «Челси» в матче 30-го тура на выезде обыграл «Норвич», а «Ньюкасл» во встрече 21-го тура оказался сильнее «Саутгемптона». «Астон Вилла» в матче 20-го тура на выезде разгромила «Лидс».
«Вулверхэмптон» - «Уотфорд» - 4:0
Голы: Хименес 13, Кучо 18 (автогол), Поденсе 21, Невеш 85
«Норвич» - «Челси» - 1:3
Голы: Пукки 69 – Чалоба 3, Маунт 14, Хаверц 90
«Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 1:2
Голы: Армстронг 25 – Вуд 32, Гимараэш 52
«Лидс» - «Астон Вилла» - 0:3
Голы: Коутиньо 22, Кэш 65, Чемберс 73
Источник — Sport.ua
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