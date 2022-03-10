ФОТО. Милан и Шевченко запустили акцию в помощь Украине

«Милан» совместно с Андреем Шевченко запустил благотворительную акцию в помощь Украине. Была создана специальная футболка «Милана» с фамилией Шевченко на спине образца триумфального финала Лиги чемпионов-2003.
При этом на ней изображены элементы украинского флага, а вместо логотипа спонсора – надпись «Милан» за мир». Стоимость футболки – 50 евро.
Все вырученные от продажи футболок деньги будут направлены в Красный крест на гуманитарную помощь Украине. В дополнение к этому покупатели футболки могут сделать пожертвования в размере 15, 30 или 50 евро.
Источник — ФК Милан
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