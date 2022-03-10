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ФОТО. Ультрас Брондбю приехали воевать с россией

Датские фанаты стали на защиту Украины

  • 10.03.2022 22:20
  • 1325 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ультрас Брондбю приехали воевать с россией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько представителей ультрас датского футбольного клуба «Брондбю» прибыли в Киев. Они вместе с Вооруженными силами Украины будут защищать город от российских оккупантов.

Об этом сообщил польский блогер, ссылаясь на соцсети ультрас:

Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
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    alefteev77, 10.03.2022 22:31
    +2
    Красавчики. Велика повага.
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