ФОТО. Ультрас Брондбю приехали воевать с россией

Несколько представителей ультрас датского футбольного клуба «Брондбю» прибыли в Киев. Они вместе с Вооруженными силами Украины будут защищать город от российских оккупантов.
Об этом сообщил польский блогер, ссылаясь на соцсети ультрас:
Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili się w Kijowie. Będą pomagać miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.