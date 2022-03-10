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Фейк или нет? В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ

Это может многое объяснить

  • 10.03.2022 21:08
  • 6703 просмотра
  • 2 комментария
Фейк или нет? В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Виталий Юрченко, экс-пресссекретарь Анатолия Тимощука опубликовал документы, якобы подтверждающие факт сотрудничества экс-игрока сборной Украины с Федеральной службой безопасности рф.
 
«Возможно, этим стоит заняться и СБУ», – написал Юрченко.
 
«Тут надо многое проверять. Например, что делает подпись Бортникова на бланке «питерского главка». Время фейков оно такое, жестокое», – добавил в комментариях российский комментатор Алексей Андронов.

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Источник — Facebook

(41 голос)

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Комментарии
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    Rash VM, 10.03.2022 21:17
    +2
    А шо правдоподобно выглядит, версия неплохая . Учитывая ,что родители в Луцке. Кстати Луцк никто не хочет наведаться в родакам этого ублюдка
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    online
    NachoBarbero, 10.03.2022 21:08
    0
    фейк естественно, оно же тупое создание
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