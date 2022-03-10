Фейк или нет? В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ

Виталий Юрченко, экс-пресссекретарь Анатолия Тимощука опубликовал документы, якобы подтверждающие факт сотрудничества экс-игрока сборной Украины с Федеральной службой безопасности рф.
«Возможно, этим стоит заняться и СБУ», – написал Юрченко.
«Тут надо многое проверять. Например, что делает подпись Бортникова на бланке «питерского главка». Время фейков оно такое, жестокое», – добавил в комментариях российский комментатор Алексей Андронов.
Источник — Facebook
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