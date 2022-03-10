Защитник Ворсклы: «Были готовы к тому, что случилось в Украине»

Эстонский защитник «Ворсклы» Йоонас Тамм в связи с войной в Украине перешел в аренду во «Флору». Игрок прокомментировал свой переход:

«Очень приятно быть в Эстонии после продолжительного времени. Моя цель – хорошо сыграть и помочь клубу быть успешным. Меня очень хорошо приняла «Флора». У меня был большой перерыв между матчами, но надеюсь, что скоро вернусь в форму.

Мы были готовы к тому, что произошло в Украине. Все свидетельствовало об этом. Уже на сборе в Турции мы обсуждали возможные решения с агентом».