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Юрий БЕРЕЗА: «Наши козыри хуже ядерного взрыва»

Президент «Днепра-1» обещает сюрприз оккупантам

  • 10.03.2022 20:16
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Юрий БЕРЕЗА: «Наши козыри хуже ядерного взрыва»
© Facebook. Юрий Береза

Президент «Днепра-1» и командир одноименного батальона Юрий Береза анонсировал украинский сюрприз для агрессоров из россии:

«Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области (Днепропетровской – прим.). Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед походом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.

Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва.

Пишите в комментариях что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из оставленных квартир в Севастополе».

Источник — Facebook

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