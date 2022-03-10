Юрий БЕРЕЗА: «Наши козыри хуже ядерного взрыва»

Президент «Днепра-1» и командир одноименного батальона Юрий Береза анонсировал украинский сюрприз для агрессоров из россии:
«Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области (Днепропетровской – прим.). Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед походом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.
Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва.
Пишите в комментариях что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из оставленных квартир в Севастополе».
Источник — Facebook
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