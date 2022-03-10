Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс

Британка Хэрриет Дарт (№122 WTA) на отказе обыграла в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс хорватку Ану Конюх (№48 WTA).
Во втором раунде Дарт станет первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№18 WTA), которая пропускала первый круг из-за высокого номера посева.
Отметим, что украинка и британка ранее между собой не играли. Для Харриет это дебютное выступление в Индиан-Уэллс.
Источник — Sport.ua
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