Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс

Британка Хэрриет Дарт (№122 WTA) на отказе обыграла в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс хорватку Ану Конюх (№48 WTA).



Во втором раунде Дарт станет первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№18 WTA), которая пропускала первый круг из-за высокого номера посева.



Отметим, что украинка и британка ранее между собой не играли. Для Харриет это дебютное выступление в Индиан-Уэллс.