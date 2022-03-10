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Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс

Элина во втором круге сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании

  • 10.03.2022 19:21
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хэрриет Дарт

Британка Хэрриет Дарт (№122 WTA) на отказе обыграла в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс хорватку Ану Конюх (№48 WTA).
 
Во втором раунде Дарт станет первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№18 WTA), которая пропускала первый круг из-за высокого номера посева.
 
Отметим, что украинка и британка ранее между собой не играли. Для Харриет это дебютное выступление в Индиан-Уэллс.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Spectra, 10.03.2022 19:25
    -8
    Эля, завтра может пробить дно
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