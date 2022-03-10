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Соболенко поддержит Украину во время первого матча в Индиан-Уэллс

Третья ракетка мира наденет сине-желтую ленту

  • 10.03.2022 18:16
  • 830 просмотров
  • 2 комментария
Соболенко поддержит Украину во время первого матча в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси сообщила журналистам, что планирует надеть на свой субботний матч в Индиан-Уэллс сине-желтую ленту и тем самым выразить поддержку народу Украины.
 
«Мне очень грустно и очень жаль украинских граждан, которые лишились своих домов на этой войне. Но, к сожалению, все это не под моим контролем. Я просто надеюсь на мир.
 
По крайней мере, мы можем играть. Я понимаю, почему я не могу играть под белорусским флагом, но это не в нашей власти. Нам всем также очень грустно и очень плохо из-за этой ситуации», – сказала Соболенко.

Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oksana Karpevych, 10.03.2022 18:30
    +4
    Саба з синьо-жовтою стрічкою - це щось дуже несподіване
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    Spectra, 10.03.2022 18:23
    +4
    Ого! Думаю ни одна россиянка не наденет ленту(потому что у них кишка тонка), но Арине респект как бы я её не любил, буду больше уважать.
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