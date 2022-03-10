Соболенко поддержит Украину во время первого матча в Индиан-Уэллс

Третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси сообщила журналистам, что планирует надеть на свой субботний матч в Индиан-Уэллс сине-желтую ленту и тем самым выразить поддержку народу Украины.



«Мне очень грустно и очень жаль украинских граждан, которые лишились своих домов на этой войне. Но, к сожалению, все это не под моим контролем. Я просто надеюсь на мир.



По крайней мере, мы можем играть. Я понимаю, почему я не могу играть под белорусским флагом, но это не в нашей власти. Нам всем также очень грустно и очень плохо из-за этой ситуации», – сказала Соболенко.