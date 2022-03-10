ВИДЕО. Футбол после войны. Что будет после победы Украины?

Идет третья неделя войны с россией. Наша нормальная жизнь сейчас на паузе, но почему бы не заглянуть в будущее и не поговорить, что будет с украинским футболом после войны? Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях и помогайте ВСУ!
00:00 Слава Украине! Слава ВСУ!
00:57 Что будет с УПЛ и другими чемпионатами?
09:45 Что будет со сборной Украины?
11:50 Что будет с украинскими клубами? Динамо / Шахтер / Металлист
Источник — Sport.ua
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