Марта Костюк – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка сразится против экс-украинки Марины Заневской, которая представляет Бельгию (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после поединка Ван Уйтванк – Галфи. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой трижды, Заневская выиграла два раза.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 20-й сеяной бельгийки Элизы Мертенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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