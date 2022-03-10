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Марта Костюк – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 10.03.2022 17:20
  • 761 просмотр
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В первом круге украинка сразится против экс-украинки Марины Заневской, которая представляет Бельгию (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после поединка Ван Уйтванк – Галфи. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли между собой трижды, Заневская выиграла два раза.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против 20-й сеяной бельгийки Элизы Мертенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 10.03.2022 17:43
    +2
    Марта, порадуй нас, а то после Даяны ещё остался неприятный осадок.
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