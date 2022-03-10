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Приболел. Яремчук может пропустить ближайшие матчи Бенфики

Не коронавирус

  • 10.03.2022 16:23
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Приболел. Яремчук может пропустить ближайшие матчи Бенфики
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук может пропустить завтрашний матч чемпионата Португалии.

Сообщается, что последние дни игрок не тренировался из-за простуды.

Тест Яремчука показал, что это не коронавирус, однако пока футболист не готов вернуться на поле. Роман должен восстановиться до матча плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» на следующей неделе.

В нынешнем сезоне украинец забил 8 голов.

Источник — A Bola

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