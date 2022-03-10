Приболел. Яремчук может пропустить ближайшие матчи Бенфики

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук может пропустить завтрашний матч чемпионата Португалии.
Сообщается, что последние дни игрок не тренировался из-за простуды.
Тест Яремчука показал, что это не коронавирус, однако пока футболист не готов вернуться на поле. Роман должен восстановиться до матча плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» на следующей неделе.
В нынешнем сезоне украинец забил 8 голов.
Источник — A Bola
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