Приболел. Яремчук может пропустить ближайшие матчи Бенфики

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук может пропустить завтрашний матч чемпионата Португалии.

Сообщается, что последние дни игрок не тренировался из-за простуды.

Тест Яремчука показал, что это не коронавирус, однако пока футболист не готов вернуться на поле. Роман должен восстановиться до матча плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» на следующей неделе.

В нынешнем сезоне украинец забил 8 голов.