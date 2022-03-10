УПЛ просит европейские чемпионаты не показывать футбол в России

Руководство УПЛ провело видео-конференцию с Ассоциацией европейских чемпионатов.
Среди прочего прозвучало обращение с просьбой всем европейским лигам прекратить действующие контракты на трансляцию матчей в России.
Участники пообещали рассмотреть эту возможность.
Ранее АПЛ уже отменила показ матчей в России.
Источник — УПЛ
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