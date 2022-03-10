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Ига СВЁНТЕК: «Я против войны! Хочу выразить солидарность с Украиной»

Полька поддержала украинский народ

  • 10.03.2022 14:12
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Ига СВЁНТЕК: «Я против войны! Хочу выразить солидарность с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Четвертая ракетка мира Ига Свёнтек написала пост, в котором поддержала Украину, которая героически сражается с российскими захватчиками.

«Я против этой войны и страданий невинных людей. Я хочу продемонстрировать, пусть и символически, свою солидарность с Украиной, поэтому свои матчи в Индиан-Уэллс я буду играть с ленточкой цветов украинского флага. Если другие игроки выразят желание поддержать Украину этим символическим жестом, мы приготовили много таких лент и можем дать их вам.

Мне всего 20 лет, у меня не такой большой жизненный опыт, поэтому я не буду делать вид, что точно знаю, как помогать в условиях войны. Я доверяю конкретным учреждениям и моей команде. Я знаю, что стоит поддерживать такие организации, как Polish Humanitarian Action или Польский Красный Крест и другие, которые организованно помогают и поддерживают людей. Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев и горжусь поляками, которые оказывают огромную помощь украинцам, открывают им свои дома и поддерживают беженцев на границах. Помощь пострадавшим - это наша первая реакция. Помощь нужна и, вероятно, будет необходима и в будущем, поэтому важно поддерживать общественные организации, которые имеют многолетний опыт работы во время гуманитарных кризисов.

Как спортсмен и полька хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами. Я видела, что их предыдущие матчи давались им непросто, но в то же время они были очень важными. Я также считаю, что важно делать свою работу - играть в теннис. Когда мы играем и когда выигрываем, люди могут услышать нас. Когда мы играем, мы общаемся со СМИ со всего мира. То, что мы говорим, важно для наших болельщиков, и это огромная привилегия и ответственность», - написала Свёнтек.

Источник — Sport.ua

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