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Николай ПАВЛОВ о бомбардировках русни: «Просто, бл*дь, нелюди»

Украинский тренер призирает кацапских ублюдков

  • 10.03.2022 13:34
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Николай ПАВЛОВ о бомбардировках русни: «Просто, бл*дь, нелюди»
© ФК Динамо Киев. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов жестко высказался о зверствах и цинизме российской армии, которая бомбит жилые кварталы и детские больницы в Украине

«Я остался в Киеве, вся моя семья здесь. Не собираюсь из дома уезжать. Каждый помогает как может: кто-то занимается волонтерством, зять, например, записался в тероборону. Я с внуками и детьми на месте.

Нелюди, просто, бл**ь, изверги. Я не верю, что они ничего не знают. Вижу, что россияне футбольный чемпионат спокойно проводят. Слава Богу, соответствующие организации изолировали их по всем возможным видам спорта. Впрочем, пока нам это не помогает.

Я горжусь украинцами! К сожалению, я уже не в том возрасте, оружие в руки не беру, но искренне переживаю за наших бойцов, совершающих настоящий подвиг. Стараюсь помогать знакомым с эвакуацией. Один из работников киевского «Динамо» обратился ко мне – он как раз подъезжал к Хмельницкому и нуждался в ночлеге. Я позвонил по телефону знакомым, которые сразу помогли этому мужчине. Радует такое единение страны и настоящая жертвенность», - сказал Павлов.

Источник — Футбол 24

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