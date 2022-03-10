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Экс-жена Тимощука: «Толик, ты убиваешь детей, когда кормишь попов и шлюх»

Надежда Навроцкая обратилась к бывшему мужу

  • 10.03.2022 11:55
  • 3380 просмотров
  • 3 комментария
Экс-жена Тимощука: «Толик, ты убиваешь детей, когда кормишь попов и шлюх»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Бывшая жена предателя Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к своему экс-супругу.

«Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь, что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней», - написала Навроцкая.

Источник — Facebook

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Комментарии
Сначала:
    Krasvchik, 10.03.2022 12:37
    +2
    ТОЛИК ИШАК ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ
    Ссылка
    Trollface, 10.03.2022 12:44
    +1
    Тимощук путинская крыса, которая жрет и жрет.
    Ссылка
    Балабольченко Ломпаченко, 10.03.2022 13:35
    0
    Толик путинская шлюха
    Ссылка
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