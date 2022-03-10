Александр АЛИЕВ: «В терроборону вступают не студенты»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев рассказал о людях, которые встали на защиту нашей страны в рядах территориальной обороны.
«Это не студенты. Со мной военные люди, которые сейчас служат. Я не могу много говорить, всегда все слушают, тем более называть фамилии. Когда все закончится и по всей Украине будет мир, я обязательно поблагодарю людей, которые сейчас рядом со мной, и всю армию. Мы – мирные граждане. Видим, как дружен и сплочен украинский народ», - сказал Алиев.
Источник — Футбол 1/2/3
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