Александр АЛИЕВ: «В терроборону вступают не студенты»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев рассказал о людях, которые встали на защиту нашей страны в рядах территориальной обороны.

«Это не студенты. Со мной военные люди, которые сейчас служат. Я не могу много говорить, всегда все слушают, тем более называть фамилии. Когда все закончится и по всей Украине будет мир, я обязательно поблагодарю людей, которые сейчас рядом со мной, и всю армию. Мы – мирные граждане. Видим, как дружен и сплочен украинский народ», - сказал Алиев.