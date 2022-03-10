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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Ближайшие соратники хуйла съедят его заживо»

Украинский защитник считает, что презику рашки недолго осталось

  • 10.03.2022 10:51
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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Ближайшие соратники хуйла съедят его заживо»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

33-летний украинский защитник польской «Пущи» Алексей Дитятьев выразил свое мнение о владимире путине.

«Что бы я хотел пожелать хуйлу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут сами свои. То, что он делает, и санкции, налагаемые на его окружение, на простых россиян… «За» они или «против» – пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо», - рассказал Детятьев.

Источник — Футбол 24

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