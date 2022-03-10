Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Ближайшие соратники хуйла съедят его заживо»

33-летний украинский защитник польской «Пущи» Алексей Дитятьев выразил свое мнение о владимире путине.

«Что бы я хотел пожелать хуйлу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут сами свои. То, что он делает, и санкции, налагаемые на его окружение, на простых россиян… «За» они или «против» – пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо», - рассказал Детятьев.