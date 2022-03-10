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Василий ПРИЙМА: «Украина обязательно победит»

Украинский защитник – о войне с россией

  • 10.03.2022 08:29
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Василий ПРИЙМА: «Украина обязательно победит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист итальянского «Фрозиноне» Василий Прийма обратился к итальянским чиновникам с призывом помочь украинским беженцам.

«Сейчас пребываю на западе Украины. У нас под Львовом до сих пор нет боев. Занимаюсь волонтерством, помогаю детям, нуждающимся и нашей армии в горячих точках.

Италию прошу поддержать нас молитвой и помочь людям, которые приезжают в поисках жилья. Украина обязательно победит, ведь добро всегда побеждает зло», - заявил Прийма.

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