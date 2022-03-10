Василий ПРИЙМА: «Украина обязательно победит»

Бывший футболист итальянского «Фрозиноне» Василий Прийма обратился к итальянским чиновникам с призывом помочь украинским беженцам.
«Сейчас пребываю на западе Украины. У нас под Львовом до сих пор нет боев. Занимаюсь волонтерством, помогаю детям, нуждающимся и нашей армии в горячих точках.
Италию прошу поддержать нас молитвой и помочь людям, которые приезжают в поисках жилья. Украина обязательно победит, ведь добро всегда побеждает зло», - заявил Прийма.
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