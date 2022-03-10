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Калинина разгромила соперницу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка удачно стартовала на престижном турнире WTA

  • 10.03.2022 03:27
  • 58 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина разгромила соперницу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В первом круге украинка в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (№81 WTA). 

Индиан-Уэллс. Первый круг
Ангелина Калинина – Клара Бюрель – 6:3, 6:2
 
Ранее теннисистки между собой играли один раз, победила француженка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Иги Свёнтек из Польши.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 10.03.2022 03:33 (изменен)
    +1
    А дальше наверное получит в ответку. Ига сейчас в порядке не зря является главным фаворитом турнира, та и Геля не умеет с топами играть.
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