Калинина разгромила соперницу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В первом круге украинка в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (№81 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг

Ангелина Калинина – Клара Бюрель – 6:3, 6:2



Ранее теннисистки между собой играли один раз, победила француженка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Иги Свёнтек из Польши.