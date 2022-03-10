Калинина разгромила соперницу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№50 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (№81 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Ангелина Калинина – Клара Бюрель – 6:3, 6:2
Ранее теннисистки между собой играли один раз, победила француженка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Иги Свёнтек из Польши.
Источник — Sport.ua
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